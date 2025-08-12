Haïdar à Aïn el-Tiné : « Nous assisterons mercredi au Conseil des ministres »

Le ministre du Travail Mohammad Haïdar, proche du président du Parlement Nabih Berry, a été reçu mardi par ce dernier au siège de Aïn el-Tiné, à Beyrouth. « Je peux assurer que tous les ministres participeront demain (mercredi) au Conseil des ministres afin de discuter des points à l’ordre du jour », a-t-il déclaré.

Les ministres du tandem chiite (Amal et le Hezbollah) se sont retirés du dernier Conseil des ministres jeudi, peu avant le débat autour du désarmement des milices et de la feuille de route américaine. Le Hezbollah a aussitôt annoncé son rejet catégorique du désarmement. Par sa déclaration, M. Haïdar certifie que les ministres du tandem chiite seront bien là et que toute crise au sein du gouvernement était hors de question.

Le ministre du Travail a par ailleurs mis M. Berry au courant de ses discussions la semaine dernière avec le gouvernement irakien. Il a précisé que l’Irak devrait envoyer 50 000 tonnes de blé par bateau, dans le cadre d’un don de 300 000 tonnes de blé pour le Liban. Il a aussi été décidé de régler les problèmes rencontrés dernièrement par les entrepreneurs libanais en Irak.

Le président du Parlement a en outre examiné la situation sécuritaire avec le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal. C’est l’armée qui devrait proposer au gouvernement de Nawaf Salam un plan de désarmement des milices avant fin août.