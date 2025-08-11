Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Aide humanitaire

Greta Thunberg et d'autres militants prendront de nouveau la mer pour Gaza à bord de « dizaines » de bateaux

Des humanitaires, médecins, artistes - parmi lesquels l'actrice américaine Susan Sarandon — participeront à la « Global Sumud Flotilla ».

AFP / le 11 août 2025 à 13h16,

"Libérez la Palestine", peut-on lire sur une pancarte lors d'un sit-in à Paris le 9 juin 2025. Photo REUTERS/Sarah Meyssonnier

Une nouvelle flottille chargée d'aide humanitaire prendra la mer depuis plusieurs ports méditerranéens à destination de Gaza pour « briser le blocus israélien illégal », a fait savoir dimanche soir la militante suédoise Greta Thunberg, qui en fera partie.

« Le 31 août, nous lançons la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien illégal de Gaza, avec des dizaines de bateaux partant d'Espagne. Nous en rejoindrons des dizaines d'autres le 4 septembre, partant de Tunisie et d'autres ports », a-t-elle écrit sur Instagram. Humanitaires, médecins, artistes - parmi lesquels l'actrice américaine Susan Sarandon, l'acteur suédois Gustaf Skarsgård ou encore l'acteur irlandais Liam Cunningham — ainsi que d'autres militants issus de 44 pays prendront part à cette initiative baptisée « Global Sumud Flotilla », selon le site de l'organisateur. 

Le nombre de bateaux qui iront à Gaza n'a pas été précisé.

Dans la nuit du 8 au 9 juin, le voilier Madleen, avec à son bord 12 militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, avait été arraisonné par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza. Ils avaient ensuite été expulsés, certains après avoir été brièvement détenus. 

La « Global Sumud Flotilla » se décrit sur son site comme une organisation « indépendante » et « affiliée à aucun gouvernement ou parti politique ». 

L'offensive israélienne, qui dure depuis 22 mois, a tué au moins 61.430 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, des chiffres que l'ONU juge fiables. La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël en 2023, qui a fait 1.219 morts, principalement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Une nouvelle flottille chargée d'aide humanitaire prendra la mer depuis plusieurs ports méditerranéens à destination de Gaza pour « briser le blocus israélien illégal », a fait savoir dimanche soir la militante suédoise Greta Thunberg, qui en fera partie.« Le 31 août, nous lançons la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien illégal de Gaza, avec des dizaines de bateaux partant d'Espagne. Nous en rejoindrons des dizaines d'autres le 4 septembre, partant de Tunisie et d'autres ports », a-t-elle écrit sur Instagram. Humanitaires, médecins, artistes - parmi lesquels l'actrice américaine Susan Sarandon, l'acteur suédois Gustaf Skarsgård ou encore l'acteur irlandais Liam Cunningham — ainsi que d'autres militants issus de 44 pays prendront part à cette...
commentaires (2)

Il y a en continu une demi douzaine d'occidentaux retenus en Iran. On aurait aimé que Greta Thunberg, Rima Hassan et Co s'en émeuvent

Moi

14 h 20, le 11 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (2)

  • Il y a en continu une demi douzaine d'occidentaux retenus en Iran. On aurait aimé que Greta Thunberg, Rima Hassan et Co s'en émeuvent

    Moi

    14 h 20, le 11 août 2025

  • On aurait aimé que les memes aient pris le bateau pour protester contre les exactions du régime des Assad en Syrie ou de ceux de l'Iran. Mais eux ont la bienveillance des vociférateurs à la Keffieh. Les memes attaquent l'administration Trump pour ses deux poids deux mesures, alors qu'ils font pire. Au fait d'où vient l'argent pour ces croisières en méditerranée? En détournant comme fait dans d'autres cas l'aide américaine ou l'aide au développement de la France et de l'Europe?

    Moi

    14 h 17, le 11 août 2025

Retour en haut