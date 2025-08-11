Greta Thunberg et d'autres militants prendront de nouveau la mer pour Gaza à bord de « dizaines » de bateaux

Une nouvelle flottille chargée d'aide humanitaire prendra la mer depuis plusieurs ports méditerranéens à destination de Gaza pour « briser le blocus israélien illégal », a fait savoir dimanche soir la militante suédoise Greta Thunberg, qui en fera partie.

« Le 31 août, nous lançons la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien illégal de Gaza, avec des dizaines de bateaux partant d'Espagne. Nous en rejoindrons des dizaines d'autres le 4 septembre, partant de Tunisie et d'autres ports », a-t-elle écrit sur Instagram. Humanitaires, médecins, artistes - parmi lesquels l'actrice américaine Susan Sarandon, l'acteur suédois Gustaf Skarsgård ou encore l'acteur irlandais Liam Cunningham — ainsi que d'autres militants issus de 44 pays prendront part à cette initiative baptisée « Global Sumud Flotilla », selon le site de l'organisateur.

Le nombre de bateaux qui iront à Gaza n'a pas été précisé.

Dans la nuit du 8 au 9 juin, le voilier Madleen, avec à son bord 12 militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, avait été arraisonné par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza. Ils avaient ensuite été expulsés, certains après avoir été brièvement détenus.

La « Global Sumud Flotilla » se décrit sur son site comme une organisation « indépendante » et « affiliée à aucun gouvernement ou parti politique ».

L'offensive israélienne, qui dure depuis 22 mois, a tué au moins 61.430 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, des chiffres que l'ONU juge fiables. La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël en 2023, qui a fait 1.219 morts, principalement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.