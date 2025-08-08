En Iran, le pragmatique Ali Larijani prend la tête de la sécurité nationale

Le président iranien Massoud Pezeshkian a nommé mardi dernier Ali Larijani au poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale (SCSN), organe décisionnel suprême de l’Iran en matière de défense et de politique étrangère. « Un changement subtil », selon l’historien iranien Arash Azizi, M. Larijani, considéré comme pragmatique, devant occuper l’un des postes de sécurité les plus influents du pays. Il sera chargé, entre autres, du dossier nucléaire.L’actuel conseiller principal du guide suprême Ali Khamenei sera désormais responsable de coordonner les stratégies militaires, de renseignements et diplomatiques, précise le décret présidentiel. Une nomination stratégique, qui intervient à un moment crucial pour la République islamique, lourdement affaiblie par la guerre de douze jours qui l’a...

