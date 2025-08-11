Deux morts dans un conflit entre deux familles à Denniyé

Un conflit dimanche soir entre des membres des familles Douach et Hassané dans la localité de Jiroun, située sur les hauteurs de Denniyé, au Liban-Nord, a provoqué la mort de deux personnes, et blessés d'autres, dont l'une grièvement, rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak. L'affrontement aux armes légères a eu lieu suite à un différend dont les causes sont encore inconnues.

Les deux victimes ainsi que les blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Denniyé et du Akkar. Les habitants ont fait appel à l'armée libanaise pour rétablir le calme dans la localité.

Au Liban, les armes, même lourdes, sont en accès libre et circulent massivement parmi la population, faisant parfois dégénérer des disputes familiales ou personnelles en affrontements meurtriers.