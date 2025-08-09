Menu
Dernières Infos - Serbie

Une bombe aérienne de 500 kg de la Seconde Guerre mondiale neutralisée à Belgrade


AFP / le 09 août 2025 à 15h23,

Un homme en uniforme lors d'une opération. Photo d'archives AFP / HANDOUT

Une bombe aérienne britannique de 500 kg, larguée sur Belgrade pendant la Seconde Guerre mondiale et retrouvée sur un chantier de construction dans la capitale Serbe, a été neutralisée samedi avec succès, a indiqué le ministère de l'Intérieur. La bombe, qui n'avait pas explosé, a été découverte lundi à 2,5 mètres de profondeur sur le chantier de construction d'un quartier résidentiel baptisé « Belgrade sur l'eau » (« Beograd na vodi »), sur les berges du fleuve Sava, près du centre-ville.

Les autorités ont demandé aux habitants de quitter la zone pendant plusieurs heures samedi matin. « C'est une bombe de la Seconde Guerre mondiale, celle des alliés, de fabrication britannique », a expliqué le ministre de l'Intérieur serbe, Ivica Dacic, dans une déclaration à la télévision nationale (RTS). Selon lui, elle a été larguée sur Belgrade en 1944 lors d'un des bombardements par les alliés de la capitale serbe, alors sous l'occupation nazie.

« Cette bombe pesait environ 500 kilos, avec une charge explosive de plus de 200 kg. Elle représentait un danger important pour les habitants », a précisé le ministre. Une fois enlevée, la bombe (type : M.C. 1.000 lb Mk) a été transportée dans une zone sableuse non-habitée à plus de 60 km à l'est de Belgrade où elle a été neutralisée.

Plus de 100 membres des forces policières, notamment spécialisés dans les situations urgentes, avec 22 véhicules, ont été engagés dans cette opération, selon le ministre. Belgrade a été bombardé une première fois en 1941 par l'aviation allemande, puis à nouveau, à plusieurs reprises entre avril et septembre 1944, par l'avion des forces alliés, avant sa libération en octobre 1944.


