Dernières Infos - Gaza

Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU samedi

AFP / le 08 août 2025 à 20h22,

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, serre la main du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, lors d’une conférence des Nations unies sur la solution à deux États pour Israël et les Palestiniens, au siège de l’ONU, le 29 juillet 2025, à New York. Photo AFP/ Charly Triballeau.

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra samedi à 19H00 GMT une réunion d'urgence sur Gaza, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources diplomatiques.

Peu auparavant, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a mis en garde Israël, par la voix d'une porte-parole, contre « une escalade dangereuse » qui « risque d'aggraver les conséquences déjà catastrophiques pour des millions de Palestiniens ».


