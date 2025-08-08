Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU samedi

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra samedi à 19H00 GMT une réunion d'urgence sur Gaza, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources diplomatiques.

Peu auparavant, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a mis en garde Israël, par la voix d'une porte-parole, contre « une escalade dangereuse » qui « risque d'aggraver les conséquences déjà catastrophiques pour des millions de Palestiniens ».