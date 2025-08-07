Accord entre le champ israélien Leviathan et Le Caire pour fournir 35 milliards de dollars de gaz naturel à l'Égypte

Le champ de gaz naturel Leviathan d’Israël a signé le plus grand accord d’exportation de l’histoire du pays, d’une valeur allant jusqu’à 35 milliards de dollars pour fournir du gaz à l’Égypte, a déclaré jeudi NewMed, l’un des partenaires du champ.

L’accord devrait permettre d'atténuer la crise énergétique en Égypte, pays qui a dépensé des milliards de dollars pour importer du gaz naturel liquéfié depuis que sa propre production ne parvient plus à répondre à la demande. La production de l’Égypte avait commencé à diminuer en 2022, l’obligeant à abandonner ses ambitions de devenir un hub régional d’approvisionnement. Elle s’est dès lors tournée de plus en plus vers Israël pour compenser son déficit.

Les exportations du Leviathan ont été interrompues pendant une guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran en juin, pour des raisons de sécurité, mais ont depuis repris.

Environ 130 bcm de gaz vendus à l'Egypte jusqu'en 2040

Selon l’accord annoncé jeudi, le Leviathan, situé au large de la côte méditerranéenne israélienne, avec des réserves d’environ 600 milliards de mètres cubes, vendra environ 130 bcm de gaz à l’Égypte jusqu’en 2040, ou jusqu’à ce que toutes les quantités prévues dans le contrat soient livrées.

Le gaz est pompé par des pipelines, ce qui le rend moins cher que le gaz naturel liquéfié, dont le coût est gonflé par le refroidissement extrême nécessaire pour le liquéfier afin qu’il puisse être transporté par navire, puis regazéifié à destination.

« C’est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux — de manière spectaculaire — que n’importe quelle alternative de GNL, et cela permettra d’économiser des milliards de dollars pour l’économie égyptienne », a déclaré le PDG de NewMed, Yossi Abu, à Reuters lors d’un entretien jeudi. Le ministère égyptien du Pétrole, qui est également responsable des importations énergétiques, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les analystes estiment le coût moyen du GNL à 13,5 dollars par million d’unités thermiques britanniques, contre 7,75 dollars pour le gaz israélien. Cela n’inclut pas le coût de la location des unités flottantes de stockage et de regazéification.

Reuters avait rapporté en mai qu’Israël souhaitait augmenter ses prix d’exportation de gaz de 25 %. Deux sources de l’industrie ont indiqué que le nouvel accord avait été conclu à un prix plus élevé, l’une parlant d’au moins 20 % d’augmentation.

Construction d'un nouveau pipeline entre Israël et l'Égypte

Dans l’accord de jeudi, Leviathan fournira dans un premier temps 20 bcm de gaz à l’Égypte à partir du début 2026, après la connexion de nouveaux pipelines. Il exportera les 110 bcm restants dans une deuxième phase, qui commencera après l’achèvement du projet d’expansion de Leviathan et la construction d’un nouveau pipeline de transmission d’Israël vers l’Égypte via Nitzana, selon NewMed.

« Les volumes initiaux pourraient réduire les importations égyptiennes de GNL d’environ 1 à 2 bcm en 2026 et diminuer la pression sur les marchés mondiaux de GNL », a déclaré la stratège énergie de Rabobank, Florence Schmit. « Si les 130 bcm promis dans l’accord se matérialisent un jour, l’Égypte n’aura probablement plus besoin de compter sur des importations de GNL — bien que ces volumes soient encore loin d’être atteints », a-t-elle ajouté.

Le gaz israélien représente environ 15 à 20 % de la consommation de l’Égypte, selon les données de la Joint Organisations Data Initiative.

« Nous augmenterons le flux vers l’Égypte pratiquement dès le début de l’année prochaine, passant de 4,5 bcm à 6,5 bcm. Puis, une fois que nous aurons terminé la deuxième phase de Leviathan en 2029, nous porterons cela à 12 bcm par an », a déclaré M. Abu.

L’Égypte peine à augmenter sa production de gaz. Selon les derniers chiffres, la production a atteint 3 545 millions de mètres cubes en mai, contre 6 133 millions en mars 2021 — une baisse de plus de 42 % en moins de cinq ans — selon la Joint Organisations Data Initiative.

Le gisement de Leviathan a commencé à approvisionner l’Égypte peu après le début de sa production en 2020. Le champ, opéré par Chevron, qui détient également 40 % des parts, alimente également la Jordanie.

L’expansion de Leviathan, qui coûtera environ 2,4 milliards de dollars, devrait permettre une production et un approvisionnement en Israël et vers ses voisins jusqu’en 2064, a déclaré NewMed.





Cet article est une traduction, effectuée par L'Orient-Le Jour, d'une dépêche publiée en anglais par l'agence Reuters.