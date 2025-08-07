L’armée arrête deux hommes soupçonnés d’agression contre des officiers à Tyr

Le commandement de l’armée libanaise a annoncé jeudi que la troupe a arrêté la veille deux hommes à Tyr (Liban-Sud), soupçonnés d’implication dans une agression contre des officiers dans la ville, sans préciser la date de cette agression.

« En date du 6 août 2025, et dans le cadre de poursuites contre des personnes impliquées dans une agression contre des officiers de l’armée et de la direction générale de la Sûreté générale, qui avait fait des blessés à l’époque, dans la ville de Tyr, la direction des services de renseignements (de l’armée) est parvenue à arrêter les citoyens (libanais) H.A. et H.F, soupçonnés de participation à cette agression », lit-on dans le communiqué de l’armée.

La troupe précise également qu’une de ses patrouilles « a perquisitionné, en coopération avec la Sûreté générale, le domicile du citoyen H.H., dans la région de Hoch à Tyr, soupçonné d’avoir aidé les deux agresseurs à s’enfuir ». Les militaires ont saisi, dans la maison du suspect, une quantité d’armes et de munitions militaires, ainsi que des équipements militaires.

Les détenus ont été transférés à la justice, avec les armes saisies, et « l’enquête se poursuit pour arrêter le reste des suspects dans cette affaire », précise l’armée.

Cette opération survient au lendemain d’une autre opération spectaculaire de l’armée dans le quartier de Charaouné à Baalbeck, au cours de laquelle trois des plus grands trafiquants de drogue de la Békaa et du Liban ont été tués, dont le tristement célèbre « Abou Sallé », accusé du meurtre d’un soldat il y a quelques années.

Ces actions de l’armée interviennent dans un cadre politique particulier, depuis que le gouvernement de Nawaf Salam a pris la décision, mardi dernier, de lui confier la tâche d’élaborer un plan pour le désarmement de tous les groupes armés au Liban d’ici la fin de l’année, dont le Hezbollah, en vue d’assurer le monopole des armes aux mains de l’Etat. Les régions de Baalbeck et de Tyr sont tous deux des fiefs du tandem chiite Amal-Hezbollah.