Le directeur de l’Office des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban démis de ses fonctions

Le directeur général de l’Office des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban, Jean Gebran, a été démis de ses fonctions par le Conseil des ministres et placé à la disposition du ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, a indiqué ce dernier à L’Orient-Le Jour, mercredi.

« Le mandat de M. Gebran est arrivé à échéance en 2021. Depuis, il assurait la gestion des affaires courantes », a expliqué M. Saddi, précisant que le mandat du conseil d’administration de l’institution est également expiré. « Ce genre de situation est malheureusement courant dans l’administration », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les mesures immédiates, le ministre a indiqué que « le fonctionnaire le plus ancien dans la hiérarchie assurera l’intérim à la tête de l’Office ». Il a par ailleurs annoncé son intention de soumettre prochainement au ministère du Développement administratif et à la Fonction publique la liste des qualifications requises pour ce poste, afin qu’un appel à candidatures soit lancé « le plus rapidement possible ». Il a également exprimé le souhait de voir un nouveau conseil d’administration nommé dans les plus brefs délais.

Contacté par L’Orient-Le Jour, Jean Gebran n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Ces dernières années, l’administration publique libanaise a pâti des crises politiques à répétition, de la vacance présidentielle, qui a duré d’octobre 2022 à janvier 2025, ainsi que de l’effondrement économique, qui, en raison de la dépréciation aiguë de la monnaie nationale, a fortement érodé les salaires dans le secteur public.