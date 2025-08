Poème d’ici de Nada Sattouf

Nada Sattouf a séjourné au Québec entre 2002 et 2012, avant d’y revenir en 2022. Elle a été professeure de langue et de littérature françaises à l’Université libanaise. Elle est l’autrice de deux recueils publiés à Beyrouth aux éditions Al-Jadid, puis de quatre autres parus aux éditions Poètes de brousse : Mémoires et un sommeil (2007), Bayt (2009), Le Mur (2011) et Le Portrait de ma mère (2014). En 2018, elle publie Un veston sur le bras aux éditions Oser Dire, à Beyrouth. Son plus récent recueil, Requiem d’un après-midi (Éditions Poètes de brousse, 2024), revient sur le jour innommable du 4 août 2020, lorsque Beyrouth fut frappée au cœur : « Beyrouth. 16 heures 7 minutes. 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium. Plus de 200 victimes, 6 500 blessés, 300 000 personnes sans abri. Décombres. » Nous en publions ici des extraits à l’occasion de la cinquième commémoration de l’explosion du port de Beyrouth. (…) au milieu des corps se cognent hors deux points plus ou moins mobiles séance de réanimation ou d’atrophie pour que si lente soit la lumière peu à peu sur tempérament se laver au vin potable (…) vacarme des boîtes métalliques compter les promesses en chiffes arabes (…) *** étendre la liste au chiffre rond je ralentis ma chute de feuilles laineuses me lave me polis d’épuisement fœtal transfert de ma cendre froideur tiède bref conte dans un conte trop de mises en abîme et d’ossement je rouille à des endroits surtout jointure oxyde de fer ce qui gêne le frou-frou des manches nul ou légèrement

