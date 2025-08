Au moins 41 Palestiniens tués par l'armée israélienne depuis l'aube, en plus de sept personnes mortes de faim

Au moins 41 Palestiniens ont été tués depuis l’aube lundi matin par des frappes ou des tirs de l'armée israélienne menés à travers la bande de Gaza, dont 20 personnes venues chercher de l’aide humanitaire dans des centres de la GHF, selon des sources hospitalières citées par al-Jazeera. Ces nouvelles victimes ont été abattues par des tirs israéliens à proximité des points de distribution de la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël, situés près de Deir el-Balah, dans le centre et de l'enclave, et à Rafah, au sud. Près de 40 blessés sont également à déplorer, selon ces sources médicales. Par ailleurs, au moins deux frappes aériennes de l'armée israélienne ont fait respectivement trois morts dans une maison à Deir el-Balah, dans le centre, et deux autres à Beit Lahia, dans le nord, d’après les secours. Enfin, une source de l’hôpital al-Ahli à Gaza-ville a indiqué que sept autres personnes ont été tués par des tirs d’artillerie israéliens ayant touché plusieurs secteurs du quartier de Choujaiya, à l’est de la ville. De plus, six nouveaux décès causés par la famine, provoquée par le blocus organisé par Israël sur l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave, ont été enregistrés par le ministère de la Santé de Gaza. Cela porte le nombre total de Palestiniens morts de faim depuis le début de la guerre à 175 personnes, dont 93 enfants. Selon un autre communiqué publié par le ministère sur Telegram, trois personnes, dont deux enfants de moins de 15 ans, sont décédées après avoir été atteint du syndrome de Guillain-Barré (SGB), une maladie neurologique rare pouvant entraîner une faiblesse musculaire soudaine, voire une paralysie. « Deux des décès concernent des enfants de moins de 15 ans, morts après l’échec des tentatives pour les sauver, en raison de l’indisponibilité des traitements nécessaires liée au blocus imposé à la bande de Gaza », a indiqué l'institution, alertant sur l'existence d’un « environnement propice à la propagation incontrôlée des maladies infectieuses en raison de l'aggravation de la malnutrition aiguë ». Au total, au moins 60 839 Palestiniens ont été tués et 149 588 ont été blessés depuis le début de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza en octobre 2023. Parmi eux, 1 487 ont été tués début mai alors qu'ils cherchaient à obtenir de la nourriture dans des centres de la GHF. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

