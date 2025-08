Israël veut mettre le sort des otages « au centre de l'agenda international »

Israël veut mettre la question des otages retenus à Gaza « au centre de l'agenda international », a déclaré lundi le ministre israélien des Affaires étrangères, Gidéon Saar, à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet.

« Cela doit être au premier plan sur la scène mondiale. Je me rendrai ce soir à New York pour participer à une session spéciale du Conseil de sécurité des Nations unies que j'ai initiée et qui se tiendra demain sur la situation des otages », a déclaré M. Saar, au cours d'un conférence de presse à Jérusalem. « C'est pourquoi j'ai contacté mes collègues et leur ai demandé de placer d'urgence les questions des otages au centre de l'agenda mondial », a-t-il expliqué.

La publication depuis jeudi par le mouvement islamiste palestinien et son allié du Jihad islamique de trois vidéos montrant deux otages israéliens très affaiblis et décharnés ont provoqué un vif émoi et ravivé en Israël le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour libérer les captifs, enlevés lors de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023. Sur les 251 personnes enlevées pendant cette attaque, 49 restent retenues à Gaza - dont 27 déclarées mortes par l'armée israélienne - après deux trêves ayant permis la libération des autres.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui avait déjà fustigé samedi la « cruauté » du Hamas, s'est dit dimanche soir de nouveau « choqué » par ces « vidéos d'horreur de nos précieux fils ». « Vous les voyez dépérir dans le cachot. Mais les monstres de Hamas (...) ont tout ce dont ils ont besoin pour manger. Ils les affament comme les nazis ont affamé les Juifs », a-t-il fustigé. Le Hamas « ne veut pas d'accord. Il veut nous briser, par le biais de cette propagande abominable, mensongère et atroce qu'il diffuse dans le monde entier. Mais nous ne céderons pas. Je suis encore plus résolu à libérer nos otages, à éradiquer le Hamas, à garantir que Gaza ne représentera plus une menace pour l'État d'Israël », a lancé M. Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, a sollicité dimanche l'aide du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour fournir « nourriture » et « traitement médical » aux otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Le Hamas a exigé en retour l'ouverture de « couloirs humanitaires (...) pour le passage de nourriture et de médicaments » dans le territoire palestinien dévasté par près de 22 mois de guerre et menacé de « famine généralisée » selon l'ONU.