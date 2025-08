Monopole des armes : en visite chez Michel Aoun, le Hezbollah insiste sur la « priorité » à donner au retrait israélien

Une délégation du Hezbollah, présidée par le député Ali Fayad, a été reçue lundi matin à Rabieh par l'ex-président libanais Michel Aoun, avec qui ils ont évoqué la question du cessez-le-feu avec Israël et du désarmement, insistant sur la condition imposée par le parti d'un retrait israélien du territoire libanais avant toute autre discussion, rapportent l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle) et la chaîne al-Manar, du parti chiite.

Lors de leur réunion, la délégation et l'ancien chef de l'Etat ont évoqué les « derniers développements », à l'heure où la question de l'arsenal du Hezbollah divise la scène politique libanaise. Un Conseil des ministres est prévu demain mardi à Baabda pour discuter de cette question, ce qui a raidi ces derniers jours les positions des différentes parties.

Selon l'Ani, les participants à cette réunion ont discuté des « points de vue sur l'application des modalités de l'accord de cessez-le-feu », entré en vigueur le 27 novembre 2024 après 13 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël. Cet accord, qui prévoit notamment le désarmement du parti, son retrait total du sud du Litani et un arrêt des violations israéliennes, est enfreint quotidiennement par l'Etat hébreu, qui mène des attaques sur le Liban et continue d'y occuper cinq positions. Les parties ont convenu de l'importance de la « cohésion nationale » afin de parvenir à des solutions permettant de maintenir la stabilité et la sécurité du pays.

Fayad appelle à une « position libanaise unifiée »

À l'issue de la rencontre, M. Fayad a en outre affirmé, selon al-Manar, être « ouvert à une résolution à travers la mise en œuvre de la résolution 1701 » du Conseil de sécurité de l'ONU, sur laquelle se base l'accord de trêve. « Il faut respecter l’ordre des mesures tel qu’il a été établi dans la déclaration ministérielle, le discours d’investiture et le document libanais soumis au médiateur américain » Tom Barrack, a plaidé le député du Hezbollah, qui a estimé que « la première étape doit être le retrait israélien des territoires libanais, la cessation des hostilités et la libération des prisonniers – des étapes incontournables avant d’aborder toute autre question. » Dénonçant une tentative de « contourner » l'accord de trêve, il a appelé à une position libanaise « unifiée et ferme concernant le retrait israélien ».

Le président libanais, Joseph Aoun, a privilégié ces derniers mois le dialogue avec le Hezbollah concernant la question des armes. Il avait haussé le ton la semaine dernière dans un discours appelant le parti et sa base à « faire le pari de l'Etat », tout en appelant les détracteurs du parti de Naïm Kassem, notamment les Forces libanaises, à éviter les « provocations ». Les FL et leurs alliés, tout comme les Etats-Unis, appellent à mettre en place un calendrier précis de désarmement.

Michel Aoun était allié avec le parti chiite lors de son mandat (2016-2022) avant que les liens ne se distendent entre le Courant patriotique libre (aouniste) et le parti jaune. Le CPL a notamment fortement critiqué la décision du Hezbollah d'ouvrir un « front de soutien » au Hamas à Gaza, le 8 octobre 2023, au lendemain de l'attaque meurtrière du mouvement palestinien en Israël et du début de l'offensive violente de l'armée israélienne sur l'enclave. Les relations entre les deux anciens alliés, qui avaient scellé leur entente le 6 février 2006, s'étaient également tendues en raison du soutien apporté par le parti chiite à une candidature à la présidence de Sleiman Frangié, opposant notoire du chef du CPL (et gendre de Michel Aoun), Gebran Bassil. Après plus de deux ans de vacance présidentielle, c'est finalement Joseph Aoun qui avait été élu, en janvier 2025.