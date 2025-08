La route maritime de Dbayé sera fermée pendant plusieurs heures dimanche matin pour une compétition de cyclisme

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont indiqué samedi que la route maritime qui longe la marina de Dbayé sera fermée à la circulation pendant plusieurs heures dimanche en raison de l'organisation d'une course de vélos. « À partir de 7h30 et jusqu’à 10h30, le 3 août 2025, la Fédération libanaise de cyclisme organisera le championnat du Liban de cyclisme pour personnes en situation de handicap, sur la route côtière dans la zone Marina – Dbayé, entre le Golden Beach (au niveau d'Antélias, Ndlr) et la caserne du général Wissam el-Hassan (plus au nord, Ndlr). Par conséquent, la voie mentionnée sera fermée pendant toute la durée de la course », ont écrit les FSI dans un communiqué. « Nous demandons aux citoyens d'en prendre note et de respecter les consignes et directives des agents de la Sûreté générale, ainsi que la signalisation routière, afin de faciliter la circulation et d’éviter les embouteillages », conclut le texte. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

