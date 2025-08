Circulation affectée par une course automobile dimanche dans le Chouf

La Sûreté générale a annoncé samedi que la circulation sera affectée dimanche dans certaines parties du Chouf en raison de l’organisation d’une course automobile en montagne.

« De 8h00 à 17h00, le 3 août 2025, se tiendra la « Troisième course de côte » sur la troisième colline du projet immobilier Medyar à Dibiyyé, dans le caza du Chouf », a indiqué la Sûreté générale dans un communiqué.

« Il est demandé aux citoyens d’en prendre bonne note et de respecter les consignes et directives des agents de la Sûreté générale ainsi que la signalisation routière, afin de faciliter la circulation et d’éviter les embouteillages », ajoute le communiqué.