Aux États-Unis, le taux de chômage progresse, peu d'emplois créés ces derniers mois

La santé du marché de l'emploi américain s'est dégradée en juillet, avec un taux de chômage en progression à 4,2%, selon les données officielles publiées vendredi montrant une forte baisse du nombre de créations ces derniers mois. La première économie mondiale a créé 73.000 emplois en juillet, moins qu'attendu par les analystes, selon le rapport mensuel du ministère du Travail. Surtout, les créations d'emploi pendant les mois de mai et de juin ont été fortement révisées à la baisse. Les chiffres corrigés (19.000 en mai et 14.000 en juin) s'affichent ainsi au plus bas depuis la pandémie de Covid-19. Les corrections sont « bien supérieures à la normale », est-il relevé. Les publications précédentes montraient plus de 120.000 créations d'emplois supplémentaires chaque mois. Les créations d'emplois se sont concentrées dans un nombre réduit de secteurs (santé et services sociaux), alors que des emplois ont continué à être détruits au niveau de l'Etat fédéral, conformément au voeu du gouvernement républicain. Le taux de chômage était de 4,1% le mois précédent. Les experts s'attendent à voir la bonne tenue du marché du travail américain se craqueler sous l'effet du ralentissement économique induit par l'offensive protectionniste de Donald Trump, qui a notamment conduit les entreprises à mettre des projets d'investissement sur pause le temps d'y voir plus clair sur le niveau auquel seront au bout du compte les droits de douane sur les produits entrant aux Etats-Unis. Le déclin de la santé du marché du travail découle d'une « incertitude politique persistante, de l'impact des droits de douane et du tassement des flux migratoires » souhaité par le gouvernement, avait pointé, avant la publication, Gregory Daco, économiste chez EY, dans une note. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

La santé du marché de l'emploi américain s'est dégradée en juillet, avec un taux de chômage en progression à 4,2%, selon les données officielles publiées vendredi montrant une forte baisse du nombre de créations ces derniers mois.La première économie mondiale a créé 73.000 emplois en juillet, moins qu'attendu par les analystes, selon le rapport mensuel du ministère du Travail. Surtout, les créations d'emploi pendant les mois de mai et de juin ont été fortement révisées à la baisse. Les chiffres corrigés (19.000 en mai et 14.000 en juin) s'affichent ainsi au plus bas depuis la pandémie de Covid-19. Les corrections sont « bien supérieures à la normale », est-il relevé. Les publications précédentes montraient plus de 120.000 créations d'emplois supplémentaires chaque mois.Les...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte