L'ambassadeur égyptien félicite Aoun pour son discours de la fête de l'armée libanaise

L'ambassadeur d'Égypte au Liban, Alaa Moussa, a félicité vendredi le président Joseph Aoun pour son discours tenu la veille à l'occasion de la fête de l'Armée, insistant sur le rôle de la troupe dans le maintien de « la stabilité et la souveraineté », à l'issue d'un entretien avec M. Aoun au palais de Baabda, à l'heure où le Hezbollah refuse toujours de remettre son arsenal à l'État libanais malgré les pressions locales et internationales.« Nous avons félicité le président Aoun pour son discours hier (jeudi), qui s'est démarqué par son sérieux et sa clarté. Nous profitons de la fête de l'Armée pour insister sur le rôle de la troupe comme garante de la stabilité et de la souveraineté, et mesurons l'importance des efforts déployés pour arriver à un plan clair sur...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte