Les principaux incendies au Portugal et en Espagne stabilisés

Les pompiers portugais et espagnols sont parvenus à fixer les principaux feux de forêt qui ont ravagé les deux pays ibériques cette semaine, ont indiqué vendredi les autorités locales.

Dans le nord du Portugal, l'incendie qui s'était déclaré lundi dans la région d'Arouca a été circonscrit vendredi au petit matin, après avoir brûlé une surface estimée à 5 183 hectares selon l'observatoire européen Copernicus. Encore plus au nord, près de la frontière avec l'Espagne, le foyer qui faisait rage depuis samedi dans le parc national de Peneda-Gerês, classé réserve mondiale de la biosphère, a été « stabilisé » après « une nuit avec beaucoup de travail », a indiqué en milieu de matinée un responsable de la protection civile, Marco Domingues.

Selon des données encore provisoires, les flammes auraient détruit une surface de « plus de 7.000 hectares », a-t-il précisé aux télévisions locales. En Espagne, les autorités se montraient également plus optimistes à la fin d'une semaine difficile sur le front des feux de forêt.

L'incendie de Caminomorisco, dans la région d'Extrémadure (ouest) frontalière avec le Portugal, était stabilisé à 80% et les populations évacuées avaient pu regagner leurs maisons. « De très bonnes nouvelles », a commenté un responsable du gouvernement régional, Abel Bautista, en référence à ce foyer qui a ravagé une surface de 2.755 hectares. Un autre brasier, dans la province d'Avila, située dans le centre ouest du pays, était maîtrisé et il n'y avait plus de flammes après une « nuit tranquille », selon le département régional en charge de l'environnement.