Frappes russes sur Kiev : le bilan s'alourdit à 28 morts

Le bilan des frappes russes de jeudi matin à Kiev s'est alourdi à 28 morts et 159 blessés, ont annoncé les services d'urgence de la capitale ukrainienne après la découverte de nouveaux corps vendredi, journée de deuil à Kiev. Auparavant le ministère ukrainien de l'Intérieur avait fait état de 26 morts, dont trois enfants, après ces frappes massives menées à l'aube sur la capitale à l'aide de drones et de missiles. Les bombardements de jeudi figurent parmi les plus meurtriers sur Kiev depuis le lancement de l'offensive à grande échelle de la Russie en février 2022. Vendredi matin, les secouristes continuaient de fouiller les décombres des bâtiments d'habitations pulvérisés de Kiev. L'Ukraine a de nouveau été visée dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme de 63 ans a été tué par un obus qui a touché une habitation dans la localité de Vesselianka, dans la région de Zaporijjia (est), a indiqué le chef de l'administration militaire régionale Ivan Fedorov sur Telegram. Quatre personnes ont été blessées dans cette région. Par ailleurs, une femme a été tuée à Kherson (sud), a indiqué Timour Tkatchenko, le chef de l'administration militaire de la capitale, sur Telegram. Après les frappes de jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un « nouveau spectacle meurtrier » infligé par Moscou et appelé à un « changement de régime » en Russie. Donald Trump a qualifié d' « écœurante » la dernière vague d'attaques russes. Il a confirmé qu'il allait prendre des sanctions contre la Russie, déclarant : « Je ne sais pas si cela va avoir un impact, mais nous allons le faire ». Il a donné 10 jours à compter de mardi au président russe Vladimir Poutine pour arrêter ce conflit armé - le pire en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale - qui a fait des dizaines, voire des centaines, de milliers de morts dans les deux camps.

