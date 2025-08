Le Libanais Thierry Depolla vainqueur à 61 ans d’un « Ironman »

« Mon rêve, c’est d’être comme toi à ton âge. » Cette phrase, Thierry Depolla l’a entendue des dizaines de fois depuis qu’il a pris l’habitude de nager 3,8 kilomètres, d’en pédaler 180 à vélo, avant d’enchaîner sur un marathon (42,2 km), le tout en un peu plus de 11 heures. Ces triathlons de l’extrême, appelés « Ironman » (du nom du superhéros Marvel en armure d’acier), sont le pain quotidien de cet ancien champion du Liban de ski alpin, ou, du moins, une fois tous les deux ou trois mois. « Je ne suis pas encore totalement remis de ma dernière course (courue un mois plus tôt). Je dois me préparer pour les championnats du monde en septembre, puis il y aura ceux de ‘‘Half’’ (toutes les distances sont réduites de moitié) en novembre… Je ne sais pas comment je vais tenir ! » concède-t-il à...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte