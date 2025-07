La guerre fait bondir la demande d'or en Iran au deuxième trimestre

Les achats d'or ont bondi en Iran au deuxième trimestre, au cours d'une période marquée par la guerre contre Israël, malgré des prix particulièrement élevés, affirme jeudi un rapport du Conseil mondial de l'or (CMO). La demande de pièces et de lingots d'or en Iran est « au plus haut depuis six ans », selon le rapport, le métal jaune jouant son rôle de valeur refuge alors que les tensions avec Israël ont culminé avec une guerre de douze jours fin juin. Les achats ont augmenté de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Et la demande iranienne de lingots et de pièces progresse même de 4% au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, alors que la demande mondiale a reculé de 6% sur la même période. L'Iran a aussi fait figure d'exception sur les bijoux avec une hausse du volume acheté dans le pays, tandis que sur ce segment la demande est fortement affaiblie ailleurs dans le monde à cause des prix très élevés de l'or. Dans ce pays « l'achat de bijoux a été une des façons pour les gens d'investir dans une valeur refuge », explique Louise Street, analyste du CMO, faisant grimper la demande de 12% en glissement annuel, contre une baisse mondiale de 14% dans cette catégorie. La contraction en volume n'empêche pas, à l'échelle mondiale, les consommateurs de repousser « les limites de leur budget », précise l'analyste, avec une augmentation de la valeur totale des bijoux achetés de 21% par rapport au deuxième trimestre 2024. Dans ces conditions, c'est l'investissement qui reste le plus grand segment de la demande du métal jaune, tiré par l'engouement pour les ETF, des titres cotés adossés à l'or. D'un trimestre sur l'autre, l'investissement en or est un peu moins élevé qu'au cours des trois premiers mois de l'année, qui avaient connu le « choc » de la guerre commerciale, explique Mme Street. Mais les facteurs qui avaient « créé un terrain fertile pour l'investissement dans l'or » en début d'année, comme la politique commerciale erratique des Etats-Unis, l'affaiblissement du dollar, et les tensions géopolitiques, ont perduré au deuxième trimestre. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Les achats d'or ont bondi en Iran au deuxième trimestre, au cours d'une période marquée par la guerre contre Israël, malgré des prix particulièrement élevés, affirme jeudi un rapport du Conseil mondial de l'or (CMO).La demande de pièces et de lingots d'or en Iran est « au plus haut depuis six ans », selon le rapport, le métal jaune jouant son rôle de valeur refuge alors que les tensions avec Israël ont culminé avec une guerre de douze jours fin juin. Les achats ont augmenté de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Et la demande iranienne de lingots et de pièces progresse même de 4% au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, alors que la demande mondiale a reculé de 6% sur la même période.L'Iran a aussi fait figure d'exception sur les bijoux...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte