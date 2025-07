Les investissements américains sont les bienvenus en Chine, affirme le ministre du Commerce chinois

Le ministre chinois du Commerce a affirmé mercredi que les investissements américains étaient les bienvenus en Chine, lors de discussions avec une délégation commerciale américaine, un jour après que le dernier cycle de négociations commerciales entre Pékin et Washington s'est terminé sans accord. La Chine et les États-Unis ont tenu deux jours de pourparlers, qui se sont conclus mardi, dans le but d'atteindre un accord pour empêcher le rétablissement de droits de douane exorbitants menaçant de paralyser le commerce bilatéral avant qu'une trêve de 90 jours ne soit conclue en mai. Cet accord doit expirer le 12 août. Mais il y a des indications selon lesquelles les deux parties souhaitent repousser encore davantage cette date. La trêve a fixé les droits de douane américains sur les produits chinois à 30%, tandis que les taxes chinoises sur les produits américains s'élèvent à 10%. Malgré des relations bilatérales émaillées de « vents et pluie », la Chine et les États-Unis « restent des partenaires économiques et commerciaux importants », a déclaré le ministre du Commerce Wang Wentao à la délégation, dirigée par le PDG de FedEx et président du Conseil commercial américano-chinois, Rajesh Subramaniam. « Le découplage et la rupture des liens ne fonctionneront pas. Un dialogue égal et des consultations sont la clé pour résoudre les différends », a déclaré Wang, selon un communiqué du ministère du Commerce. « La Chine accueille avec bienveillance les entreprises de tous les pays, y compris les entreprises américaines, pour investir en Chine », a-t-il ajouté. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



