Court premier vol d'essai pour une fusée australienne conçue pour atteindre l'orbite basse

Une entreprise australienne du secteur aérospatial a célébré mercredi le court premier vol d'essai de son lanceur conçu pour placer à terme des satellites en orbite terrestre basse. Après des mois d'attente et l'annulation d'un vol test en mai en raison d'un problème de coiffe, la fusée Eris, dotée de trois étages, a effectué un vol de quelque 14 secondes avant de s'écraser dans un panache de fumée.

En guise de cargaison symbolique, la fusée transportait un pot de Vegemite, une pâte à tartiner populaire dans le pays océanien. L'entreprise derrière la fusée, Gilmour Space Technologies, ambitionne d'être la première à envoyer en orbite une fusée australienne, et ce depuis le sous-continent lui-même. « Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagé », s'est réjoui auprès de l'AFP son directeur général Adam Gilmour. « J'étais si nerveux à l'idée que (la fusée) quitte le pas de tir que j'ai crié de joie », a-t-il raconté.

Une vidéo du tir consultée par l'AFP montre l'engin dépasser la tour de lancement brièvement avant de retomber. La fusée de 23 mètres de haut a été lancée depuis Abbot Point, à quelque 1.000 km au nord de la grande ville de Brisbane (est).

Adam Gilmour a indiqué qu'un deuxième vol d'essai était en préparation et prévu pour être conduit « dans six à huit mois ». La société, qui compte 230 employés, vise un premier lancement commercial entre fin 2026 et début 2027.