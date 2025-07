L’Iran souhaite se passer du GPS américain 

Après 12 jours de guerre avec Israël, la République islamique souhaite renforcer son indépendance technologique face aux États-Unis. Ehsan Chitsaz, vice-ministre des Télécommunications, a déclaré au quotidien national HamMihan à la mi-juillet que l’Iran passerait à terme au système chinois de navigation satellite Beidou. Un dispositif déjà adopté partiellement depuis 2015 pour éviter de dépendre du système américain Global Positioning System (GPS), et que le récent conflit avec Tel-Aviv en juin a rendu plus impératif pour Téhéran. Car ce dernier souhaiterait, en opérant avec Beidou, s’assurer un accès plus facile aux puces électroniques utilisées par ce système de navigation ou encore complexifier les brouillages hostiles visant à perturber d’éventuelles attaques.Le brouillage GPS Ehsan Chitsaz a...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte