Retour volontaire d'une centaine de réfugiés syriens dans la Békaa vers la Syrie

Plus d'une centaine de réfugiés syriens qui se trouvaient au Liban sont rentrés mardi dans leurs pays, dans le cadre d'un retour volontaire coordonné par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l'agence de l'ONU pour les migrations (OIM) et la Sûreté générale, a rapporté notre correspondante dans la Békaa Sarah Abdallah.Les préparatifs logistiques ont commencé dès le matin à 5 heures à l'école secondaire et au club al-Nahda de Bar Élias. Après une inspection minutieuse de leurs bagages, les réfugiés ont pris des bus pour se rendre à la frontière libano-syrienne. Lire aussi Premier retour encadré de réfugiés syriens depuis le Liban, 11 000 personnes inscrites Plus de six millions de Syriens ont fui leur pays depuis le début du conflit en 2011, principalement vers...

