Air Force One : le cadeau du Qatar bientôt dans les mains de Washington

Ce n’est plus qu’une affaire de jours. Le gouvernement américain et le Qatar devraient signer cette semaine l’accord controversé portant sur le transfert par Doha d’un Boeing 747-8 à l’administration Trump, d’après les révélations du Washington Post. Une livraison sous forme de « don inconditionnel » au ministère de la Défense américain, selon la communication officielle consultée par le quotidien. De quoi contourner les accusations de corruption qui ont entouré le geste révélé il y a quelques mois. En mai dernier, Washington avait confirmé ce cadeau XXL, un « palace dans le ciel » estimé à 400 millions de dollars.

Mises à jour du texte

Conformément à son article premier, la Constitution américaine interdit au président d'accepter un cadeau ou une rémunération d'un « roi, d'un prince ou d'un État étranger » sans le consentement du Congrès. « Je ne refuserais jamais une telle offre », avait pourtant déclaré le président américain Donald Trump, en mai dernier. Le lancement d’une enquête, en juin, sur la légalité d’une telle démarche – demandée par le représentant démocrate Ritchie Torres au Government Accountability Office (agence gouvernementale indépendante et non partisane, rattachée au pouvoir législatif, qui fournit des services d'audit, d'évaluation et d'enquête au Congrès) – n’a pas remis en question le transfert. « Aucune disposition du présent protocole d'accord ne constitue ni ne doit être interprétée comme une offre, une promesse ou une acceptation de toute forme de corruption, d'abus d'influence ou de pratique frauduleuse », a toutefois voulu rassurer le protocole d’accord du 7 juillet dernier, consulté par CNN, affirmant que le don avait été réalisé conformément à toutes les règles et réglementations fédérales.

Le processus qui s’achèvera cette semaine a débuté en décembre dernier, lorsque le président américain avait fait part au Qatar de son mécontentement face à l’important retard de livraison de deux Boeing achetés durant son premier mandat, pour une somme de 3,9 milliards de dollars. Devant l’objectif affiché du locataire de la Maison-Blanche de trouver une solution plus rapide pour remplacer l’avion présidentiel Air Force One, les responsables qataris auraient alors suggéré de procéder à un don : plus rapide et moins coûteux pour son allié frustré. Alors que l’accord a déjà été signé le 7 juillet dernier par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, et le vice-Premier ministre du Qatar, Saoud ben Abdulrahman al-Thani, il reste toutefois en attente d’une approbation finale après que le Pentagone a demandé de mettre à jour certaines parties du texte.

Si le gouvernement qatari souhaitait inscrire noir sur blanc que l'avion resterait de façon indéfinie sous la garde de l'armée de l'air américaine et du ministère de la Défense, la mention a été supprimée par la partie américaine suite à des négociations, a indiqué une source citée par le Washington Post. De quoi alimenter les craintes de nombreux sénateurs démocrates et une partie des républicains, que Donald Trump dispose de l’avion une fois son mandat terminé, dès 2029, et que l’avion soit placé à terme dans sa bibliothèque présidentielle (lieu où sont préservés les objets historiques de nombreux présidents américains). Mis à part l’obligation à se conformer à la loi américaine, le protocole d’accord ne restreint pas l’utilisation future de l’appareil. Et lors de son audition devant le Sénat, en juin dernier, Pete Hegseth n’avait pas apporté de réponse claire quant à l’utilisation dont pourrait faire l'objet le Boeing 747-8 une fois approuvé par le gouvernement.

Zones d’ombre

Une autre zone d’ombre demeure. Le coût de la rénovation et de la mise en conformité du nouvel appareil engendrera inévitablement des coûts supplémentaires pour le ministère de la Défense américain. Et si le secrétaire à l’Armée de l’air, Troy Meink, affirmait en juin dernier devant les législateurs que les dépenses totales sur l’avion n’excéderaient pas 400 millions de dollars, pour une durée de deux ans, les sénateurs démocrates ont contesté ces estimations. Selon le Washington Post, le Pentagone a déjà ponctionné le budget de la Défense réservé au programme Sentinel, qui vise à remettre à niveau les 400 missiles nucléaires Minuteman III de l’arsenal américain, pour le déplacer vers un projet encore classifié anonyme mais que beaucoup soupçonnent d’être le nouveau Air Force One. Le quotidien américain précise que les déficits créés devraient être comblés grâce au plan public de financement « One Big Beautiful Bill », adopté le 4 juillet dernier, et qui prévoit 150 milliards de dollars alloués au ministère de la Défense.