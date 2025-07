43 Palestiniens tués par l'armée israélienne malgré la « pause » militaire, six nouveaux décès causés par la famine

Au moins 43 Palestiniens ont été tués depuis l'aube dimanche matin dans des attaques israéliennes à travers la bande de Gaza, selon des sources médicales citées par al Jazeera, en dépit de l’annonce par l’armée israélienne de « pauses humanitaires dans les combats » dans certaines zones de l'enclave.

Parmi les victimes figurent 29 personnes qui attendaient une distribution d’aide humanitaire, à Khan Younès, dans le sud de l’enclave, selon un responsable du complexe médical Nasser cité par le média qatari.

L’armée israélienne a pourtant annoncé une pause humanitaire quotidienne, de 10h à 20h (heure locale), dans les secteurs d’eal-Mawassi, Deir el-Balah et Gaza-Ville, afin de permettre une intensification des livraisons d’aide face à l’aggravation de la famine qu'elle impose dans le territoire assiégé.

Par ailleurs, le ministère de la Santé à Gaza a annoncé ce dimanche matin que six nouvelles personnes sont décédées à cause de la famine et à la malnutrition au cours des dernières 24 heures, dont deux enfants. Le bilan total des morts par famine s’élève désormais à 133, dont 87 enfants, précise le ministère.