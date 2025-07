L'armée arrête 90 Syriens entrés illégalement au Liban

L'armée libanaise a annoncé samedi l'arrestation de 90 Syriens entrés au Liban de manière illégale, lors de perquisitions menées dans différentes régions du pays. Ces arrestations ont été menées dans les localités de Qaraoun et Kherbet Qanafar (Békaa-Ouest), Jebb Farah, Kfar Mechki, Dahr el-Ahmar, Al Wadi, Kawkaba et Rachaya el-Wadi (Rachaya), ainsi que dans la localité de Brih (Chouf). Une patrouille des renseignements de l'armée a par ailleurs arrêté un homme à Tripoli, identifié par les initiales Z. S., après qu'il a blessé des personnes avec une arme à feu et tenté de les voler.Les personnes arrêtées ont été remises aux autorités judiciaires compétentes.Il y a deux semaines, la troupe avait arrêté plus de cinquante Syriens entrés illégalement sur le territoire libanais et mené des...

