L'ancien chef du Labour, Jeremy Corbyn, lance un nouveau parti

Jeremy Corbyn, l'ancien chef du Labour et figure de proue de l'aile gauche de ce parti dont il avait été suspendu en 2020 après un rapport interne pointant son inaction face à l'antisémitisme, a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle formation politique.

« Il est temps de créer un nouveau type de parti politique. Un qui vous appartienne », a-t-il écrit dans un long message sur son compte X en annonçant le lancement de « Your Party » (« Votre parti ») conjointement avec la députée Zarah Sultana.

Jeremy Corbyn, 76 ans, qui a dirigé le parti travailliste de 2015 à 2020, a toujours revendiqué un positionnement très à gauche. Réélu à la Chambre des Communes en juillet 2024, il siège sous la bannière des indépendants. Cette annonce intervient au moment où le gouvernement du travailliste Keir Starmer, qui avait succédé à Corbyn à la tête du Labour, fait face à des critiques de la part de l'aile gauche de son parti.

Fin juin, la rébellion de près d'un tiers des députés sur une réforme des allocations aux personnes handicapées avait contraint Keir Starmer à abandonner son projet.

« Le système est truqué lorsque 4,5 millions d'enfants vivent dans la pauvreté dans le sixième pays le plus riche du monde. Le système est truqué lorsque les grandes entreprises font fortune grâce à l'augmentation des factures », écrit Jeremy Corbyn, député d'Islington, quartier du nord de Londres.

« Le système est truqué lorsque ce gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent pour les pauvres, mais des millions pour la guerre », poursuit-il encore, appelant à « taxer les riches ». Connu pour son soutien à la cause palestinienne, il a une nouvelle fois étrillé la politique de Keir Starmer sur le sujet, l'accusant de « complicité dans des crimes contre l'humanité » commis à Gaza.

« Plus que jamais, nous devons défendre le droit de protester contre le génocide », poursuit-il en référence au bannissement du groupe Palestine Action. « Nous continuerons à exiger la fin de toutes les ventes d'armes à Israël et la seule voie vers la paix : une Palestine libre et indépendante », écrit-il.

Corbyn a démissionné de son poste de chef du Parti travailliste après avoir obtenu les pires résultats depuis des décennies lors des élections générales de 2019.

Le Parti travailliste, sous la direction de Starmer, l'avait ensuite suspendu en 2020 après qu'il a refusé d'accepter pleinement les conclusions d'une enquête sur des allégations d'antisémitisme au sein du parti. Il a toujours nié en bloc ces accusations.