Double meurtre à Maameltein, un couple retrouvé mort à son domicile

Un couple a été tué à son domicile jeudi à Maameltein, un quartier de Jounieh dans le Kesrouan, dans ce qui semble être un « double meurtre » pour motif crapuleux, selon les premières informations disponibles auprès d'une source sécuritaire et de l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle).

L.Y. âgée de 68 ans et son époux G.T. âgé de 80 ans, ont été retrouvés dans leur chambre à coucher, selon l'Ani. Les forces de sécurité et la police scientifique ont immédiatement été dépêchées sur les lieux, et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du crime. Des personnes non identifiées seraient entrées dans le domicile des victimes et auraient fouillé les lieux, selon l'Agence.

« L'enquête est en cours, nous n'avons pas tous les détails... Mais des affaires ont été retrouvées par terre », indique une source sécuritaire. Elle précise que le couple a été tué à l'arme blanche, ajoutant que, pour l’instant, il n’y a « pas de suspect ».

Le président du syndicat des éditeurs de la presse libanaise, Joseph Kosseifi, a condamné, dans un communiqué, le crime horrible qui a coûté la vie à G.T. et son épouse, « résultat du chaos sécuritaire dans cette région et de l'absence de la surveillance nécessaire de ses quartiers et de ses rues, malgré les appels répétés lancés récemment aux autorités sécuritaires et locales, restés sans réponse ». « Il s'agit d'une zone résidentielle et touristique qui n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite de la part de ces autorités, et qui est ainsi devenue livrée au désordre et aux abus incontrôlés. », a-t-il dénoncé.

Plusieurs meurtres ont été rapportés ces derniers jours au Liban. Mardi, un homme a été tué à Amchit près de Jbeil et le principal suspect était un collègue de la victime qui a ensuite ouvert le feu sur l'armée et a été tué. La semaine précédente, un gardien dans un complexe touristique, également à Jbeil avait été tué à l'arme blanche. Aucune information n'était disponible jusqu'à présent concernant l'arrestation éventuelle de suspects.