Hyam Mallat vient de faire paraître aux éditions de la Revue Phénicienne un ouvrage intitulé Mémoires Culturelles : Daoud Corm - La Revue Phénicienne - Hector Klat, véritable témoignage éclairant sur trois stations culturelles du patrimoine libanais et francophone.

L’auteur rappelle d’abord l’apport du peintre Daoud Corm envers sa famille maternelle, durant le dernier tiers du XIXe siècle avec les portraits de famille et les natures mortes bien conservées. C’est ensuite La Revue Phénicienne, grande aventure culturelle nationale et francophone, que le poète et écrivain Charles Corm, fils de Daoud, a lancée au Liban en 1919, puis les Éditions de la Revue Phénicienne dès les années 1930 avec les témoignages des écrivains et poètes de l’époque. C’est enfin une correspondance inédite entre l’auteur et le poète Hector Klat dans les années soixante qui témoigne de la place et du rôle de la culture française à cette époque.

Avec cette publication patronnée par les Éditions de la Revue Phénicienne qui grâce à David et Hiram Corm perpétuent l’engagement culturel de Charles Corm, et après L’Académie française raconte le Liban (Hachette/Antoine) et Avec Henry Bordeaux de l’Académie française et le Liban (Éditions Aleph), Hyam Mallat met en lumière un parcours culturel qui s’élève au rang d’un patrimoine éminent pour le Liban et pour la France.