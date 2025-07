Aides aux militaires : Jaber signe le décret pour le versement du mois de juillet

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a signé mercredi un décret accordant une aide financière exceptionnelle pour le mois de juillet aux militaires en service actif, aux retraités ainsi qu’aux familles des soldats considérés comme « martyrs », soit morts au combat, rapporte l'Agence nationale d'informations (Ani, officielle). Le décret a été transmis au Conseil des ministres conformément aux procédures légales en vigueur.

En mai, le gouvernement de Nawaf Salam avait approuvé un plan d’ajustement des pensions et salaires du personnel militaire, en activité ou retraité. Cette annonce avait suspendu le mouvement du Rassemblement des militaires retraités au Liban, qui avait menacé de mener des actions de « désobéissance civile ». Une commission chargée d’étudier les solutions aux revendications légitimes des militaires retraités avait alors été créée, après plusieurs années de contestation dans les rangs de la troupe, dont les soldats et les vétérans ont vu leurs salaires et leurs pensions être fortement diminués à cause de la crise économique et financière ayant frappé le Liban depuis 2019.

Ces aides devaient normalement être financées par une taxe sur les prix des carburants, qui avait été approuvée par le gouvernement et fortement critiquée, avant d'être suspendue le 16 juillet par le Conseil d'État. Cette instance avait uniquement suspendu, dans la décision du gouvernement, la taxe et non l'octroi des aides aux militaires. Ces dernières sont prévues pour un montant de 14 millions de livres par mois pour les militaires actifs et 12 millions de livres pour les retraités.