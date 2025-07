Le comité olympique américain exclut les femmes transgenres des épreuves féminines

Les femmes transgenres américaines ne pourront plus participer aux épreuves féminines des Jeux olympiques et paralympiques, le Comité olympique et paralympique des États-Unis ayant changé sa politique pour se conformer au décret de Donald Trump. Une mise à jour de la politique du comité olympique américain (USOPC) est entrée en vigueur le 21 juillet pour faire suite au décret présidentiel signé en février par Donald Trump et intitulé « Keeping Men Out of Women's Sports » (« Tenir les hommes à l'écart du sport féminin »). Elle a été ajoutée à la politique de sécurité des athlètes de l'USOPC sur son site internet, dans une nouvelle sous-section intitulée « Exigences supplémentaires ». « L'USOPC s'engage à protéger les opportunités offertes aux athlètes », peut-on lire dans l'ajout. « L'USOPC continuera de collaborer avec divers acteurs responsables (...) afin de garantir aux femmes un environnement de compétition juste et sécurisé, en conformité avec le décret exécutif 14201 », le décret de Trump. Dans une note adressée à l'équipe américaine (Team USA), obtenue mardi par ABC News et ESPN, la directrice générale de l'USOPC, Sarah Hirshland, et le président Gene Sykes font référence au décret présidentiel de février, déclarant : « En tant qu'organisation à charte fédérale, nous avons l'obligation de nous conformer aux attentes fédérales. » Le décret de Trump menace de priver de fonds fédéraux toute école ou institution permettant aux filles transgenres de jouer dans des équipes féminines, estimant que cela violerait le Titre IX, qui garantit l'égalité d'accès des femmes au sport. « Notre politique révisée met l'accent sur l'importance d'assurer un environnement de compétition équitable et sécurisé pour les femmes », ajoute, selon ESPN, l'USOPC dans une lettre adressée aux instances sportives. « Toutes les fédérations sportives nationales doivent mettre à jour leurs politiques en conséquence ». Cette décision intervient alors que Los Angeles se prépare à accueillir les Jeux olympiques d'été de 2028. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

