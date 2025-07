Une enquête a permis d'identifier 298 suspects dans les violences contre les alaouites en mars

La commission nationale d'enquête sur les massacres survenus en mars en Syrie a indiqué mardi avoir identifié 298 suspects impliqués dans les exactions contre les alaouites, confirmant la mort de 1.426 membres de cette minorité.« La commission a identifié 298 personnes nommément impliquées dans les violences », a déclaré son porte-parole, Yasser al-Farhan, lors d'une conférence de presse à Damas. La commission a également constaté « de graves violations contre les civils les 7, 8 et 9 mars, notamment des meurtres, des meurtres prémédités, des pillages, des destructions et des incendies de maisons, des tortures et des insultes à caracère confessionnel ».La commission a « vérifié les noms de 1.426 personnes tuées parmi lesquelles 90 femmes, la plupart étant des civils » issus de la communauté...

