Israël « enlève » un haut responsable du ministère de la Santé de Gaza

Israël a enlevé et arrêté lundi Marwan al-Hams, un haut responsable du ministère de la Santé de Gaza, à l'extérieur de l'hôpital de campagne du Comité international de la Croix-Rouge, dans le sud de l'enclave palestinienne, a rapporté le ministère. Il a précisé que le responsable des hôpitaux de campagne sur le territoire se rendait à l'hôpital du CICR dans la ville de Rafah lorsqu'une force israélienne l'a « enlevé » après avoir ouvert le feu, tuant une personne et blessant un autre civil à proximité. Les médecins ont indiqué que la personne tuée était un journaliste local qui filmait une interview avec Hams lorsque l'incident s'est produit. Un porte-parole du CICR a affirmé que l'hôpital du CICR avait admis et soigné les blessés de l'incident, mais qu'il ne ferait pas de commentaires supplémentaires sur leur état afin de protéger leur vie privée. Il a exprimé une « grande préoccupation concernant la sécurité et la sûreté » autour de l'hôpital de campagne. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire. L'État hébreu a effectué des raids et attaqué plusieurs hôpitaux à travers Gaza pendant la guerre de 21 mois, accusant le Hamas d'utiliser ces établissements comme couverture pour des opérations militaires, une accusation que le groupe palestinien dément. Cependant, l'envoi de forces sous couverture pour effectuer des arrestations reste rare.

