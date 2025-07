Frappes israéliennes contre une prison en Iran: Amnesty réclame une enquête pour « crime de guerre »

Amnesty international a réclamé mardi une enquête pour « crime de guerre » après des frappes israéliennes fin juin contre la prison d'Evine à Téhéran, en Iran, durant la guerre de 12 jours qui a opposé les deux pays. « Les frappes aériennes délibérées de l’armée israélienne (...) constituent une grave violation du droit international humanitaire et doivent faire l’objet d’une enquête pour crime de guerre », a déclaré Amnesty International dans un communiqué. « L'armée israélienne a procédé à de nombreuses frappes aériennes contre la prison d'Evine, tuant et blessant des dizaines de civils et causant des dégâts et destructions de grande ampleur dans au moins six zones de ce complexe pénitentiaire », ajoute l'ONG, affirmant se baser sur des vidéos authentifiées, des images satellite et des témoignages. « Une prison ou un lieu de détention est présumé être un objet civil et il n’existe dans ce cas aucun élément attestant de manière crédible que la prison d'Evine constituait un objectif militaire légal », affirme Amnesty. Israël avait lancé le 13 juin une offensive aérienne massive sur l'Iran, en affirmant vouloir empêcher ce pays de se doter de l'arme nucléaire. Le 23 juin, une frappe contre la prison d'Evine a fait 79 morts, dont des détenus, des membres de leurs familles ainsi que du personnel administratif, selon un bilan du pouvoir judiciaire iranien. Israël a confirmé que ses frappes avaient visé cette prison. Selon Amnesty, « entre 1.500 et 2.000 détenus se trouvaient » dans ce centre pénitentiaire ultra-sécurisé au nord de la capitale, où étaient détenus des opposants et des prisonniers étrangers ou binationaux. Parmi eux se trouvaient deux Français détenus en Iran depuis trois ans, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, dont on sait qu'ils ont été transférés dans un autre lieu de détention depuis, qui reste inconnu. Ils n'ont toutefois pas été blessés dans l'attaque, ont affirmé leurs proches après avoir reçu une rare visite consulaire. Tous deux ont été notifiés de trois chefs d'inculpation passibles de la peine de mort, à savoir « espionnage pour le Mossad », le service de renseignement extérieur israélien, « complot pour renverser le régime » et « corruption sur terre », ont indiqué début juillet à l'AFP leur entourage et une source diplomatique occidentale. Paris et les autres chancelleries européennes dont des ressortissants sont détenus en Iran les qualifient d' »otages d'Etat ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



