Le bilan des violences à Soueida dépasse les 1 000 morts

Les violences dans le sud de la Syrie ont fait plus de 1 000 morts en une semaine, selon un nouveau bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Selon l'OSDH, ce bilan établi depuis dimanche dernier comprend 336 combattants druzes et 298 civils druzes, dont 194 « exécutés sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur ». Figurent également parmi les morts 342 membres des forces de sécurité gouvernementales et 21 Bédouins, dont trois civils « exécutés sommairement par des combattants druzes », selon la même source. Par ailleurs, 15 membres des forces gouvernementales ont été tués lors de frappes israéliennes, précise l'OSDH.