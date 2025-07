Violences à Soueida : Joseph Aoun et le mufti Deriane ont contacté Walid Joumblatt

Le président Joseph Aoun et le mufti de la République Abdellatif Deriane ont tous les deux contacté le leader druze libanais Walid Joumblatt, ancien chef du Parti socialiste progressiste, afin d’aborder le sujet des affrontements communautaires en Syrie, selon un communiqué relayé par plusieurs médias libanais.D’après les propos rapportés, le président Aoun a souligné l’importance de la coordination en cette phase délicate, affirmant que « l’État, avec toutes ses institutions, est présent et prêt à tout effort contribuant au maintien de la stabilité ». Il a aussi exprimé son « appréciation pour les positions responsables » du leader druze et son souci d’empêcher « toute aggravation des tensions dans la rue ».Le mufti a adressé un message similaire, « saluant le rôle de Joumblatt dans la gestion des...

