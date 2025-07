Le cheikh druze humilié à Soueida dans une vidéo est en vie, selon sa petite-fille

La petite-fille du cheikh druze Merhej Shahin a annoncé jeudi qu’il avait été retrouvé vivant dans le sud de la Syrie, alors que sa famille avait été informée de sa mort par un inconnu, après la diffusion d'une vidéo le montrant humilié par un homme armé qui lui rasait la moustache.

Une vidéo largement diffusée mardi sur les réseaux sociaux montrait le cheikh, âgé de 80 ans, devant sa maison, pendant qu’un homme en tenue militaire lui tenait la tête d'une main et lui rasait la moustache de l'autre. Il s'agit d'un acte considéré comme une profonde humiliation au sein de la communauté druze. « Dieu merci, mon grand-père est maintenant chez lui », dans le village d'al-Thaala, dans la province de Soueida, a déclaré Christine Shahin, la petite-fille du cheikh.

Les forces gouvernementales syriennes se sont déployées dans la province à majorité druze de Soueida avec pour objectif déclaré de calmer des affrontements entre des combattants druzes et des tribus bédouines locales, avant de s'en retirer jeudi. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme, des témoins et des groupes druzes les ont toutefois accusées de nombreuses exactions à l'égard des druzes. « Après la levée du siège de notre village, les jeunes l’ont retrouvé sain et sauf » a-t-elle ajouté, faisant référence à des combattants druzes.

Quelques heures après la diffusion des images, Christine Shahin avait écrit sur son compte Facebook que son grand-père était « tombé en martyr », tandis que la vidéo avait continué à circuler massivement en ligne. La petite-fille du cheikh, une journaliste basée à Beyrouth, avait déclaré à l’AFP qu’un inconnu avait informé sa tante qu’ »il était mort », sans donner plus de détails. Mais l'octogénaire était aux mains de groupes armés, selon la famille qui n'a pas pu préciser les circonstances de sa détention, en raison des difficultés de communication et du déplacement massif des habitants du village.