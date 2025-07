Sous un parasol usé par le soleil, trois hommes en maillot de bain attendent les rares clients du jour pour une tournée en mer au large de Mina, à Tripoli. L’occasion pour eux de discuter des récentes rumeurs sur un éventuel marchandage territorial entre Damas et Tel-Aviv, impliquant le Golan syrien occupé par Israël et la capitale du Liban-Nord. Pour eux, il est « inconcevable » que leur ville natale puisse être « volée » par leurs voisins syriens.« Si les Syriens prennent Tripoli, ce sera une seconde occupation du pays », s’insurge Ahmad*, en allusion aux troupes israéliennes toujours présentes dans cinq positions au Liban-Sud après le récent conflit avec le Hezbollah. « Si cela arrive, je ne prendrai pas les armes, je quitterai ma ville. On ne pourra jamais coexister avec eux : nos habitudes, nos traditions,...

