Dans un un rapport de plus de 2 000 pages, le ministère de la Santé nomme les 58 380 personnes tuées par Israël à Gaza

Le ministère de la Santé de Gaza a rendu publique mercredi une liste citant les noms de l'ensemble des Palestiniens tués depuis le début de l'offensive israélienne contre l'enclave, entre le 7 octobre 2023 et le 15 juillet 2025. Le document, diffusé sur la chaîne Telegram officielle du ministère, compte 2 086 pages et détaille pour chacune des 58 380 personnes tuées leur nom, leur âge, leur sexe et leur numéro d'identification. C'est la première fois que l'autorité sanitaire du territoire palestinien délivre une liste contenant l'intégralité des victimes qu'elle a officiellement recensées. 54 % d'enfants, de femmes et de personnes âgées Parmi elles, figurent quelque 953 enfants âgés de moins d'un an, dont les neuf premiers noms de la liste sont ceux de nourrissons tués le jour même de leur naissance. Au total, 17 921 enfants font partie des victimes, ainsi que 9 497 femmes entre 18 et 59 ans, et 4 307 personnes âgées de 60 ans et plus (hommes et femmes compris), soit 31 725 personnes, ont été comptabilisées. Ils représentent ainsi 54,3 % des personnes directement tuées par des bombardements ou des tirs de l'armée israélienne. Lire aussi À Gaza, une crise de l'eau fabriquée par Israël Le seul chiffre avancé de l'armée israélienne est celui de « 20 000 terroristes du Hamas et d'autres organisations » qui auraient été tués depuis le 7 octobre 2023. Cette estimation n'est pas étayée par une liste de noms ou par d'autres preuves ou sources, et impliquerait donc, si l'on en croit l'armée israélienne, que 75 % des 26 655 hommes âgés entre 18 et 59 ans ayant été officiellement tués à Gaza seraient des membres de factions armées palestiniennes. Ces bilans fournis par le ministère de la Santé ne font pas de distinction entre les combattants et les civils parmi ces décès par mort dite « violente » ayant été authentifiés. Consultée par L'Orient-Le Jour, la liste ne contient pas les noms de plusieurs cadres du Hamas dont la mort a été confirmée par l'armée israélienne, comme son ancien chef, Yahya Sinouar, ou l'ex-commandant de sa branche armée, les Brigades Ezzedine al-Qassam, Mohammad Deif. Le ministère de la Santé ne prend pas en compte dans ces bilans les morts indirectes, liées aux maladies ou à la malnutrition, ni les personnes disparues sous les décombres, que les autorités gazaouies avaient évalué à plus de 11 000 en janvier 2025. Le dernier nombre officiel de blessés disponible sur la chaîne Telegram du ministère, datant du 9 juillet, s'élève quant à lui à 137 409. Lire aussi À Gaza, la barre des 100 000 morts a-t-elle été atteinte ? Depuis le début de la guerre, l'ONU ne cesse de dénoncer la catastrophe humanitaire, sanitaire et le risque de famine entraînés par la politique de blocus de l'aide humanitaire ou du carburant ainsi que le ciblage systématique des infrastructures vitales, telles que les hôpitaux ou les systèmes hydriques. Les résultats de plusieurs études indépendantes ont récemment affirmé que le nombre total de morts à Gaza pourrait être sous-estimé de 40% par rapport à la réalité. Selon une enquête publiée fin juin par des chercheurs britanniques et palestiniens, le nombre réel de victimes palestiniennes pourrait déjà avoir atteint la barre des 100 000 morts. Depuis le 15 juillet, les attaques israéliennes n'ont pas cessé à travers la bande de Gaza. Mercredi, le ministère de la Santé a fait état de 93 personnes tuées supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Jeudi matin, au moins 22 Palestiniens ont été tués, selon des sources médicales citées par la chaîne al-Jazeera. L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a publié en décembre 2024 un rapport accusant Israël de « commettre un génocide » contre les Palestiniens à Gaza. Après une plainte déposée par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël, la Cour internationale de Justice (CIJ) a établi dans son ordonnance du 26 janvier 2024 ce risque de génocide.

