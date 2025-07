La justice française ordonne la libération du Libanais Georges Abdallah le 25 juillet 

La justice française a ordonné jeudi la libération du militant libanais propalestinien Georges Ibrahim Abdallah, condamné en 1987 pour l'assassinat de diplomates israélien et américain à Paris, et considéré comme l'un des plus anciens détenus de France après 40 ans de prison, a-t-on appris de source judiciaire. Cette libération interviendra le 25 juillet. La cour d'appel a rendu sa décision lors d'une audience non publique au palais de Justice de Paris, en l'absence de Georges Abdallah, 74 ans, détenu à la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Robert Abdallah, frère du militant libanais Georges Ibrahim Abdallah, dont la justice française a ordonné jeudi la libération après près de 40 ans de détention, a exprimé sa joie, tout en confiant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un jour, « il soit enfin libéré ». « Nous sommes très heureux de cette décision. Je ne m'attendais pas à ce que la justice française prenne une telle décision ni qu'un jour il retrouve sa liberté, surtout après les nombreuses tentatives de libération avortées », a t-il déclaré à l'AFP. « Pour une fois, les autorités françaises se sont affranchies des pressions exercées par Israël et les Etats-Unis. » Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

