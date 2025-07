Les Houthis revendiquent un tir de missile contre Israël, intercepté par l'armée

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué mercredi soir un tir de missile en Israël, intercepté par l'armée israélienne. Les forces rebelles ont visé l'aéroport de Tel-Aviv « à l'aide d'un missile balistique », a affirmé leur porte-parole Yahya Saree.

L'armée israélienne avait annoncé plus tôt avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, après que des sirènes ont retenti dans des régions d'Israël. « A la suite des sirènes, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté », a indiqué l'armée dans un communiqué.

Les rebelles yéménites, qui contrôlent de larges pans du pays, ont revendiqué de nombreux tirs de missiles contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas en octobre 2023. Ils visent également des navires liés à Israël en mer Rouge, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. Les Houthis font partie de l'alliance contre Israël mise en place par Téhéran, qui comprend d'autres groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas palestinien.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a fait état mercredi d'une saisie par des forces yéménites opposées aux Houthis d'une importante cargaison d'armes iraniennes destinées, selon lui, aux rebelles. Celle-ci comprenait plus de 750 tonnes de munitions et de matériel, dont des centaines de missiles de croisière, antinavires et antiaériens sophistiqués, des ogives et des têtes chercheuses, des composants, ainsi que des centaines de moteurs de drones, d'équipements de défense aérienne, de systèmes radar et d'équipements de communication, a dit le Centcom sur X. « L'interception de cette importante cargaison iranienne montre que l'Iran reste l'acteur le plus déstabilisateur de la région. Limiter le flux d'aide iranienne aux Houthis est essentiel pour la sécurité régionale, la stabilité et la liberté de navigation », a affirmé son chef, le général Michael Erik Kurilla.