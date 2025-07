La conférence sur l'Etat palestinien fin juillet entre ministres, avant un « sommet » de chefs d'Etat

La conférence internationale sur l'avenir de l'État palestinien prévue les 28 et 29 juillet au siège de l'ONU à New York aura lieu au niveau ministériel, avant « un sommet » entre chefs d'Etat et de gouvernement en septembre, a-t-on appris de source diplomatique.

Une conférence sur la question palestinienne et la solution à deux États, israélien et palestinien, convoquée par l'Assemblée générale de l'ONU, devait initialement avoir lieu en juin mais avait été reportée à la dernière minute en raison de la guerre entre Israël et l'Iran. Co-présidée par la France et l'Arabie saoudite, elle aura lieu au niveau ministériel à New York, alors que des chefs d'Etat et de gouvernement étaient attendus en juin.

Pour la France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot y participera, a précisé le Quai d'Orsay. Après cette conférence, « un sommet au niveau des chefs d'État et de gouvernement » aura lieu, « à Paris ou à New York », « en amont de l'Assemblée générale des Nations unies » qui a lieu en septembre, a détaillé la source diplomatique.

La conférence internationale doit, selon cette source, permettre de « recréer une dynamique diplomatique et une perspective politique pour la mise en œuvre de la solution à deux Etats », israélien et palestinien. Elle doit également « faire avancer conjointement la reconnaissance de l'État de Palestine par un certain nombre d'États qui n'ont pas encore procédé à cette reconnaissance, notamment la France » mais aussi « travailler sur la normalisation et l'intégration régionale d'Israël avec les pays arabes et musulmans ». Elle se penchera également sur la réforme de l'Autorité palestinienne et le désarmement du Hamas, selon cette source.