« Le gouvernement libanais a fait un pas dans la bonne direction » : Barrack salue la dernière mesure prise par la BDL

L’émissaire américain Thomas Barrack a salué mardi la décision de la Banque du Liban d’interdire aux banques, institutions financières, sociétés de courtage, fonds d’investissement collectif et toute entité qu’elle réglemente de traiter, directement ou indirectement, avec des sociétés non agréées, dont la branche al-Qard al-Hassan (l’un des principaux bras financiers du Hezbollah).« Le gouvernement libanais a fait un pas dans la bonne direction en maîtrisant les flux financiers de la milice du Hezbollah qui étaient dirigés par al-Qard al-Hassan », a-t-il publié sur son compte X. Et d’ajouter : « La transparence et l'alignement de tous les intermédiaires financiers au Liban sous la supervision de la Banque centrale est une réalisation précieuse et nécessaire. » Lire aussi La BDL interdit aux...

