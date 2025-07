Brève mutinerie dans la prison d'Amioun

Une source sécuritaire a confirmé à notre publication qu'une brève mutinerie s'était déroulée lundi dans la prison d'Amioun dans le caza de Koura au Liban-Nord, deux membres des Forces de sécurité intérieure s'étaient retrouvés enfermés avec les détenus. La situation est « revenue au calme », selon cette source.

Selon la source, les raisons derrière ce « chaos » remontent à vendredi dernier, lorsqu'une fouille a été effectuée au sein de la prison après des informations selon lesquelles certains détenus étaient en possession d'objets contondants et qu'un « grillage avait été perforé ». Certains détenus se sont alors opposés à cette fouille. Samedi et dimanche, des « objets illégaux » ont été retrouvés sur les détenus en question. Ce lundi, alors que l'un d'eux a refusé de se faire interroger, la situation a dérapé. « Deux policiers se sont retrouvés enfermés après que les détenus ont fermé la porte de la prison, mais il ne leur est rien arrivé », affirme la source, qui ajoute que la situation est finalement revenue au calme le jour-même. Selon la source, les détenus impliqués dans cette mutinerie ont finalement pu être interrogés et ont été transférés vers une autre prison, sans préciser laquelle.

Il y a trois mois, des détenus islamistes avaient protesté à la prison de Roumieh, la plus grande du Liban, pour réclamer une loi d'amnistie et une amélioration de leurs conditions. Les prisons au Liban souffrent d'une surpopulation chronique et de conditions de détention souvent déplorables. De nombreux détenus croupissent dans leurs cellules durant plusieurs années en attendant d'être jugés.