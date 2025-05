Inondations en Somalie : au moins sept morts et 200 familles déplacées à Mogadiscio

Au moins sept personnes ont péri dans la nuit de vendredi à samedi dans des inondations dévastatrices à Mogadiscio, la capitale somalienne, ont annoncé samedi les autorités. Des pluies torrentielles, qui ont commencé vendredi soir et ont duré une dizaine d'heures, ont entraîné le déplacement de plus de 200 familles dont les habitations ont été envahies par les flots. Neuf maisons ont été complètement détruites dans plusieurs quartiers de Mogadiscio, et six importantes routes goudronnées ont été endommagées. "Sept personnes sont mortes, dont deux femmes", a déclaré Salah Omar Hassan, porte-parole de l'administration de la région de Banadir (où se trouve Mogadiscio), lors d'une conférence de presse. "L'inondation a également envahi les maisons de 200 familles tout en détruisant six routes goudronnées stratégiques, qui sont essentielles pour les transports et le déplacement des gens dans la capitale Mogadiscio", a-t-il ajouté. Abdullahi Ali, un père de famille de 35 ans, a raconté à l'AFP que deux enfants sont morts dans des maisons inondées de son quartier. "Je n'ai jamais vu de pluie aussi violente à Mogadiscio", a-t-il confié. "Elle a continué pendant plus de dix heures et dans mon quartier, plusieurs maisons ont été détruites". Un autre habitant, Fadumo Ali, a indiqué que des personnes ont été bloquées dans leurs maisons en raison des précipitations torrentielles. Selon un rapport des Nations unies publié le 30 avril, plus de 45.000 personnes ont été affectées par des crues éclair en Somalie depuis mi-avril. La Corne de l'Afrique est une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Les événements météorologiques extrêmes y deviennent de plus en plus fréquents et intenses. La Somalie avait déjà été frappée par de graves inondations en 2023. Plus de 100 personnes avaient péri et plus d'un million avaient été déplacées par les crues provoquées par des pluies torrentielles. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



