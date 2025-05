L’Arabie saoudite libère de ses prisons un détenu libanais

Les autorités saoudiennes ont libéré le ressortissant libanais Mehdi Rachid Kanso, qui se trouvait en détention dans ce pays, indiquent l’agence al-Markaziya et plusieurs médias locaux. Selon l’agence, cette libération s’inscrit dans le cadre « d’un processus de solution dans l’affaire des détenus libanais dans le royaume, qui avait débuté il y a plusieurs mois, et mené à la libération d’un grand nombre de prisonniers, parmi lesquels le jeune Haïdar Slim, libéré le mois dernier ». Kanso pour sa part avait été arrêté depuis un an environ dans le cadre d’une affaire à caractère financier.

Le Liban a reçu des promesses de l’Arabie saoudite de libérer progressivement les détenus, à condition qu’ils ne soient pas impliqués dans des affaires de sécurité. Ces efforts entrent dans le cadre « de la nouvelle page ouverte entre les deux pays, notamment depuis le début du nouveau mandat », croit savoir l'agence.

Les relations entre le Liban et les pays arabes du Golfe s’étaient détériorées au cours des dernières années en raison de l’influence du Hezbollah sur la scène politique libanaise et ses prises de position hostiles à ces pays. Le parti chiite, soutenu par l’Iran, a été affaibli militairement après sa guerre contre Israël entre octobre 2023 et novembre 2024, ce qui a incité les pays du Golfe à reconsidérer leur position à l’égard du Liban. Lors de leurs déplacements respectifs en Arabie saoudite, le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam avaient affirmé que des efforts étaient en cours pour lever l’interdiction de voyager au Liban imposée aux ressortissants saoudiens et en vue de relancer les exportations libanaises vers l’Arabie, dans un signe de réchauffement des relations entre les deux pays.