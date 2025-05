La LADE publie son second rapport sur les entorses dans les régions

Au lendemain du scrutin dans le Mont-Liban et à la veille des élections municipales dans le Liban-Nord et le Akkar, ce dimanche 11 mai, l’Association libanaise pour la démocratie des élections (LADE) a publié son deuxième rapport pour ces municipales 2025. Elle y répertorie les anomalies et les entorses à la loi au cours du vote dimanche dernier dans le Mont-Liban, comme durant la préparation du scrutin au Liban-Nord et dans la Békaa. Parmi les remarques les plus significatives, celles des « aides » qui tombent opportunément à la veille du scrutin, et s’apparentent davantage à de la corruption déguisée, affectant l’égalité des chances entre les candidats. Parmi les exemples présentés par la LADE, des bons d’achat distribués par un candidat à Dékouané (Metn), des accusations de versement de pots-de-vin à Denniyé, des projets de bien commun inaugurés dans différentes régions à quelques semaines ou quelques jours du scrutin… L’étendue de ces « aides » et de ces inaugurations de projets dans un grand nombre de régions est frappante. L’association note « une absence de critères précis pour faire la différence entre les aides et les pots-de-vin destinés à influer sur le choix des électeurs ». La LADE dénombre 838 violations lors des élections au Mont-Liban La LADE dénombre 838 violations lors des élections au Mont-Liban La LADE dénonce également plusieurs tentatives d’utiliser les ressources municipales à des fins électorales, à l’instar des listes appuyées par le Hezbollah et Amal à Haret Hreik, Bourj Brajneh et Ghobeyri (banlieue-sud, Mont-Liban), qui ont convié les électeurs à des meetings dans des institutions publiques. Autre entorse à la loi : le discours confessionnel visant à mobiliser sur des bases religieuses et à jeter le discrédit sur des candidats d’autres communautés, ce qui est contraire à l’article 74 de la loi électorale 44/2017. De telles pratiques ont été répertoriées par les observateurs de l’association par des candidats dans des régions aussi diverses que le Batroun (Liban-Nord), Baalbeck, Ajaltoun dans le Kesrouan ou encore à Minié-Denniyé. Parmi les autres infractions aux lois, les pressions et les menaces qui cherchent à influencer les votants et les candidats. La LADE a noté une « augmentation des actes de violence et des menaces », qui arrivent jusqu’à « l’annonce de listes victorieuses d’office » dans certaines régions. De telles pratiques ont été constatées à Yohmor, à Nabatiyé, à Beyrouth où la candidate Soha Mneimné (Beyrouth Madinati) a subi des pressions pour retirer sa candidature selon la LADE, à Denniyé où des affiches ont été brûlées, à Majdel Anjar (Békaa) où un candidat a proposé de payer 10 000 dollars à la caisse municipale en contrepartie d’une entente autour de sa candidature… Les autres transgressions recensées par la LADE concernent des erreurs administratives diverses. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

