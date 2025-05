Attaque « contre Jésus-Christ » : le Centre catholique d’information s’insurge contre la série satirique « Marhaba Dawlé »

Le Centre catholique d’information s’est insurgé vendredi contre l’émission satirique Marhaba Dawlé en raison d’un épisode jugé offensant envers les valeurs religieuses et a estimé que la série, qui avait déjà fait l’objet d’une plainte de l’État, « franchit une limite intolérable en attaquant la foi chrétienne, la personne de Jésus-Christ et le clergé ». « Nous rejetons catégoriquement et condamnons de la manière la plus ferme ce programme et ses intervenants qui, par leurs propos, foulent aux pieds les valeurs morales et diffusent des messages offensants à l’encontre des religions monothéistes, à travers des insinuations déplacées et des expressions de bas niveau », a indiqué le centre religieux dans un communiqué. Marhaba Dawlé est une sitcom hebdomadaire écrite et réalisée par...

